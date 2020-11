Ex Udinese Gerolin: “Serve quella fiducia che permetta poi di giocare più serenamente”

L’ex centrocampista dell’Udinese, Manuel Gerolin ha parlato del percorso dei friulani fino ad oggi. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: “E’ un periodaccio ma la squadra non si esprime male, anche col Milan ha creato varie occasioni che poi non sono state sfruttate. Il gol di Ibra è arrivato per errori dell’Udinese e per bravura dello svedese“.

Che cosa manca ai friulani?

“Con i rossoneri la prestazione c’è stata. Finora non sono riusciti a fare i punti che meritavano. L’organico è buono e non è da questa posizione. in ogni caso il campionato è lungo e c’è tutto il tempo per recuperare. ci sono giocatori di valore. Serve quella fiducia che permetta poi di giocare più serenamente“.

Più cattiveria sotto porta

“Ora c’è da sbagliare poco, peraltro domani affronta un Sassuolo che è duro da affrontare per tutti. Devi commettere pochi errori dietro e concretizzare le occasioni quando capitano. In serie A quando hai delle chance non puoi fallirle. In ogni caso ricordo che l’Udinese che andò in Champions aveva collezionato nelle prima 5 gare un solo punto.. Insomma, ci sono i mezzi per recuperare“.

Gotti è il tecnico giusto?

“E’ un allenatore che conosce l’ambente, i giocatori, la politica dell’Udinese. Poi è chiaro che se i risultati non arrivano tutti rischiamo. Non esiste allenatore saldo, però lui è un lavoratore e una figura ideale per l’Udinese“.