Ex Udinese, Ighalo all’esordio con il Manchester United

E’ stato un periodo molto particolare l’ultimo mese per l’ex attaccante dell’Udinese Odion Jude Ighalo. La punta nigeriana, a gennaio negli ultimi giorni di calciomercato è passato in prestito al Manchester United dallo Shanghai Shenhua, squadra che milita nel massimo campionato cinese. Una grande soddisfazione per l’ex attaccante bianconero, che però arrivato in Inghilterra si trova ad affrontare la grana relativa al Corona Virus. Il Manchester lo mette fuori rosa per paura di un contagio del virus cinese che sta seminando il terrore nel mondo. Ighalo in realtà è risultato negativo ai test e ieri ha fatto il suo esordio con la maglia dei Red Devil’s nella vittoria contro il Chelsea. Una manciata di secondi per il nigeriano che ha coronato il sogno di una vita, e che da qui al termine della stagione potrebbe risultare prezioso per il tecnico degli inglesi Solskjaer.