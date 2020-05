Ex Udinese, Isla obbiettivo del Boca Juniors

L’ex terzino dell’Udinese, Mauricio Isla oggi in forza al Fenerbahce potrebbe tornare in Sud America. Il cileno infatti sarebbe nel mirino del Boca Juniors. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olè, il Ds Juan Roman Riquelme avrebbe messo l’ex juventino nella lista. Isla piace anche al Parma che potrebbe offrirgli l’opportunità di tornare in Serie A, oltre che al River Plate ed Epanyol, ma l’opzione Boca ad oggi sembra essere più concreta. Isla con l’Udinese ha collezionato 151 presenze e 7 gol vestendo la maglia friulana dal 2007 al 2012. Il cileno in Serie A ha vestito anche le maglie di Juventus e Cagliari.