Ex Udinese, Maxi Lopez shock: “Wanda donna incosciente. Ho due figli positivi al Covid-19 per colpa sua”

L’ex attaccante dell’Udinese, Maxi Lopez ha accusato l’ex moglie Wanda Nara di aver fatto ammalare i due figli di Covid-19. Lady Icardi ha prontamente smentito su instagram. Queste le parole dell’argentino: “Sono indignato, è una donna incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua. Le avevo detto di non andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno tornano positivi, ma lei è andata comunque. Se non li capiva lei i pericoli di quella vacanza, chi poteva capirli?”.

La smentita di Wanda: “Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo (non ho il Covid) così come quello dei bambini, stiamo bene”.