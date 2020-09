Ex Udinese, Orlando: “Per i friulani situazione enigmatica. De Paul? Se lo tengono stretto”

L’ex difensore dell’Udinese, Alessandro Orlando che ha collezionato 86 presenze con la maglia bianconera. Orlando ha commentato il mercato e l’inizio della nuova stagione dell’Udinese, queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: “Non si capisce cosa stiano facendo né cosa pensino di fare: la situazione è enigmatica, ed il mercato lo conferma. Su De Paul dico che conosciamo benissimo i Pozzo, gestiscono il club come un’azienda e questa cosa gli ha portato rispetto e riconoscimenti: l’argentino è la punta di diamante della squadra e, conoscendoli, non caleranno neanche un euro le loro richieste. È il loro giocattolo e come tale lo vogliono trattare. Ora però vuole cambiare aria, e sicuramente avrà qualche proposta interessante: sentirsi mettere i bastoni tra le ruote può non far piacere e rischia di essere deleterio. Ultimamente fanno fatica a vendere bene come prima, e il gioiellino che hanno tra le mani se lo tengono stretto“.