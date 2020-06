Ex Udinese, Pierini: “Negli ultimi anni i bianconeri sono una squadra a basso costo”

L’ex difensore dell’Udinese, Alessandro Pierini ha parlato della squadra bianconera. Pierini ha vestito la maglia dei friulani dal 1991 al 1995, dal 1996 al 1999 e per la terza volta nella stagione 2003-2004, oltre che 4 anni nelle giovanili dal 1989 al 1993. L’attuale allenatore della Primavera dello Spezia ha collezionato in totale 141 presenze e 6 gol. Queste le sue parole ai microfoni di TMW News: “L’Udinese degli ultimi anni è un po’ a basso costo, non è paragonabile a quella del passato, ma l’importante è mantenere la categoria. Capisco i tifosi che hanno vissuto momenti gloriosi, ma oggi l’aspetto economico è fondamentale. Avere una società in Premier come il Watford per la famiglia Pozzo è molto più importante che averla in Serie A, è chiaro che i migliori giocatori restino lì“.