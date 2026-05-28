Un ritiro che arriva dopo gli ultimi anni di carriera da Globetrotter. Tolgay Arslan saluta ufficialmente il calcio giocato ed è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Il trentacinquenne ha annunciato la decisione attraverso i canali social di quella che è stata la sua ultima squadra in ordine cronologico, stiamo parlando del SanFrecce Hiroshima. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi avete dato una seconda casa e sono dei ricordi che porterò con me per sempre. Dal primo giorno mi avete accolto e mi avete fatto capire di non essere semplicemente un calciatore, ma parte di qualcosa di davvero speciale". Passiamo anche ai suoi numeri in queste ultime stagioni ed anche a quelli in maglia bianconera.

I numeri di Tolgay Arslan

Tolgay Arslan

Nelle stagioni con l'Udinese ha raccolto più di 100 presenze (101 per l'esattezza) mettendo a referto cinque reti ed anche due assist. Nell'ultima stagione con 14 apparizioni ha provato a dire la sua nella massima serie del calcio giapponese. Adesso c'è da capire quale potrebbe essere il suo prossimo passaggio, non dimentichiamo che anche la carriera al di fuori del campo da gioco è assolutamente promettente visto che Arslan gestisce anche degli investimenti immobiliari.