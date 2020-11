Ex Udinese, Rossitto: ”Sarà difficile per la Fiorentina. L’Udinese da qualche partita ha cambiato aspetto”

L’ex Udinese, Fabio Rossitto ha rilasciato alcune dichiarazioni a TUTTOmercatoWEB.com sul match di Coppa Italia in programma tra Udinese e Fiorentina: “ L’Udinese con il Sassuolo ha concesso zero tiri in porta e domenica ha vinto col Genoa giocando un buon calcio. Da qualche partita ha cambiato aspetto grazie ai rinforzi, Deulofeu, Pereyra, Pussetto. Sarà difficile per la Fiorentina. Ora i friulani hanno l’animo un po’ più leggero. Nella Fiorentina ci sarà un po’ più di tensione però la partita conta e la Coppa Italia è importante in particolare a mio parere per i viola“.