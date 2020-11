Ex Udinese, Sema: “Voglio disputare gli Euro 2021 con la Svezia, farò del mio meglio per esserci”

L’ex esterno dell’Udinese, Ken Sema attualmente al Watoford e che ha disputato la scorsa stagione con la maglia bianconera, ha parlato del suo futuro e soprattutto del suo obbiettivo con la nazionale della Svezia. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club inglese: “Ovviamente per me significa molto. Da quando ero bambino, per me la maglia della Nazionale ha sempre rappresentato un sogno. E anche per la mia famiglia e i miei amici. Anche essere un modello per le giovani generazioni, far capire che devono avere fiducia nel loro talento, non preoccuparsi del colore della loro pelle o altro, perché devono pensare solo a lavorare e credere in se stessi“.

Obbiettivo Euro 2021

“Farò del mio meglio per essere della squadra che disputerà gli Europei la prossima estate. Giocare in una simile competizione per il tuo Paese è una delle cose più belle che possono capitare ad un calciatore, ed è ovviamente un mio obiettivo“.