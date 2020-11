Ex Udinese, Sensini: “Udinese sempre nel mio cuore. Fa male vederla in una posizione così scomoda”

L’ex difensore dell’Udinese, Nestor Sensini ha parlato del percorso della squadra bianconera. Oggi l’argentino è il Direttore Generale del Newell’s Old Boys. Sensini ha vestito la maglia friulana dal 1989 al 1993 e dal 2002 al 2006, collezionando in totale 261 presenze e 16 gol. L’ex Lazio è stato anche il tecnico dei bianconeri nel 2006 subentrando a Cosmi, ma il suo incarico si conclude dopo un solo mese. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “L’Udinese è sempre nel mio cuore. Fa male vederla in una posizione così scomoda, ma finora ha giocato bene pure quando ha perso. Si riprenderà grazie anche ad un mercato positivo che rispetto all’anno scorso ha regalato alternative“.

De Paul

“E’ straordinario, ha una marcia in più. Un punto di forza anche quando magari viene schierato in una posizione più arretrata“.

Pereyra

“Sa fare la differenza in fase offensiva e può dare alla squadra i gol mancati l’anno scorso“.

Pussetto e Forestieri

“Sono giocatori importanti che danno imprevedibilità e nuove soluzioni davanti“.

Musso

“E’ un portiere moderno, ha personalità e un fisico eccezionale, ma non deve perdere concentrazione per crescere ancora“.

Molina

“E’ un terzino di spinta, ha una bella gamba. Se cresce in copertura è un bel colpo“.

Gli argentini si innamorano spesso dell’Italia

“Perchè sono simili agli italiani, orgogliosi e testardi, amano fare le cose con impegno. L’Udinese è una opportunità, ma bisogna meritarsela. Mi piacerebbe tornare in Italia, ma serve più fiducia“.