Ex Udinese, tanti auguri a Emmanuel Agyemang-Badu

L’ex centrocampista dell’Udinese Emmanuel Agyemang-Badu compie oggi 30 anni. Il giocatore ghanese ha vestito la maglia bianconera dal 2010 al 2017 collezionando 166 presenze e 10 gol. L’Udinese lo prelevò dall’Asante Kotoko di Kumasi in Ghana, era considerato uno dei migliori prospetti. Ancora minorenne già giocava nella nazionale maggiore e appena 18enne nel 2009 era tra i leader della nazionale ghanese campione del mondo under 20. Il ghanese ha raggiunto grandi traguardi, giocando in Champions League con l’Udinese e sfiorando la vittoria in Coppa d’Africa con la sua nazionale.