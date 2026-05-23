Una stagione che è appena iniziata e che sicuramente farà fatica a dimenticare la squadra bianconera di mister Kosta Runjaic, visto l'obiettivo raggiunto con anticipo e che mancava da un decennio. Allo stesso tempo, però, non solo l'Udinese può reputare questa stagione come positiva, visto che un ex Capitano si è messo in mostra in Francia e si è preso un trofeo di assoluto prestigio. Florian Thauvin ha vinto ufficialmente la Coppa di Francia in finale contro il Nizza e lo ha fatto da assoluto protagonista, un calciatore che non è stato convocato per il Mondiale ma che ha dimostrato di poter dare ancora tantissimo al calcio francese e non solo. Passiamo all'analisi della sua prova sul campo da gioco.

La prova di Florian Thauvin

Thauvin e Colombo

Il calciatore francese ha offerto una prova da vero e proprio MVP. Un gol ed un assist, oltre che una prova da calciatore che è stato praticamente infermabile per tutti e novanta i minuti di gioco. Una prestazione che fa capire quanto Florian Thauvin poteva ancora dare all'Udinese e soprattutto dare alla massima serie del calcio italiano. Una stagione da sogno per un giocatore recuperato e rigenerato proprio dalla società del Friuli Venezia Giulia.