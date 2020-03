Ex Udinese, tragedia per Badu. Uccisa la sorella in Ghana

Tragedia per l’ex centrocampista dell’Udinese Emmanuel Badu, attualmente in forza all’Hellas Verona. La sorella del centrocampista classe 90′ Hagar è stata uccisa in Ghana, secondo i media ghanesi hanno comunicato che ad ucciderla con colpi di arma da fuoco sarebbe stato un uomo, al momento in ancora in fuga. Il club gialloblù ha espresso le sue condoglianze al calciatore e alla sua famiglia.

La redazione di MondoUdinese.it si unisce al cordoglio di Badu e della sua famiglia.