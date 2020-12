Ex Udinese, Velazquez: ”De Paul mi fa impazzire e Musso è da top club”

L’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez ha rilasciato un’intervista commentando la sua esperienza friulana e i due migliori giocatori bianconeri. Queste le sue parole ai microfoni di Corriere dello Sport:

“Ad Udine siamo partiti bene, poi abbiamo incontrato, in serie, Lazio, Juventus e Napoli. Abbiamo perso ed è finita lì. L’esperienza resta, così come il rapporto con la famiglia Pozzo e con Pradè. Sono stato bene a Udinese, tra gente meravigliosa e grandi calciatori. Rodrigo De Paul mi fa impazzire, può cambiare il volto di qualsiasi squadra. E Musso è un portiere che prima o poi si ritroverà in un club di consolidate ambizioni“