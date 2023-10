News Udinese | L’ex Zeegelaar: Samardzic è pronto per un grande club”

Marvin Zeegalaar ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. L'ex esterno dell'Udinese ha parlato del suo vecchio compagno di squadra Lazar Samardzic, ieri in campo 16 minuti con la sua Serbia contro il Montenegro, finito nel mirino della Juventus: "Sono tante le sue abilità. Al primo posto metto il dribbling: quando ti punta palla al piede, è dura fermarlo. Ma ne ha anche altre di doti importanti…Il primo tocco di palla, in cui intuisce subito la lettura del gioco e poi come calcia in porta. Sa farlo molto bene, da tutte le posizioni e con entrambi i piedi".