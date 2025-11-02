News Udinese – Fabbri promosso dalla stampa: i voti della moviola

Buona la conduzione di Fabbri nella partita tra Udinese e Atalanta , in cui non sono emerse problematiche significative. L'unico episodio controverso è stato il gol annullato a Sulemana, decisione corretta da parte dell'arbitro. Tutti sono d'accordo nel dargli un punteggio di 6:

Presente vicino all'azione, gestisce tutto con abilità. Atta devia con il corpo un tiro di Bellanova: nessuna ombra di dubbio. LA MOVIOLA Fabbri ha avuto un incontro semplice da gestire. È stato corretto (e non complicato) annullare il gol di Sulemana a metà del primo tempo, per una posizione di offside di Zappacosta. Inusuale la sanzione a Krstovic per una spinta su Kabasele mentre il pallone era lontano. Negli ultimi minuti, Djimsiti atterra Ehizibue, e poi Ederson interviene con una leggera spinta da dietro. Fabbri estrarre un cartellino giallo per Ederson, nonostante il contatto più violento sia stato dell'altro.

Fabbri ha mantenuto il controllo senza problematiche particolari, chiudendo la gara con 25 falli e quattro giocatori ammoniti. Ci sono state alcune imprecisioni tecniche e una certa incoerenza nel metro di giudizio. I calciatori si sono concentrati sul gioco, il che ha giovato anche all'arbitro. Nessun episodio decisivo. Il gol di Sulemana è stato annullato in campo: l'offside è avvenuto in partenza, sul passaggio di Samardzic verso Zappacosta, con una figura che si trovava oltre Kamara al momento del lancio, ma l'azione è continuata fino al gol del ghanese. Il gol che ha permesso all’Udinese di aggiudicarsi la partita è stato del tutto valido: in APP, non si registra fallo di Solet su Samardzic nel tentativo di recuperare il pallone, e Kamara si trovava chiaramente in gioco sul passaggio di Ekkelenkamp.