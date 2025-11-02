News Udinese – Fabbri promosso dalla stampa: i voti della moviola

Buona la conduzione di Fabbri nella partita tra Udinese e Atalanta, in cui non sono emerse problematiche significative. L'unico episodio controverso è stato il gol annullato a Sulemana, decisione corretta da parte dell'arbitro. Tutti sono d'accordo nel dargli un punteggio di 6:
GAZZETTA DELLO SPORT 6
Presente vicino all'azione, gestisce tutto con abilità. Atta devia con il corpo un tiro di Bellanova: nessuna ombra di dubbio. LA MOVIOLA Fabbri ha avuto un incontro semplice da gestire. È stato corretto (e non complicato) annullare il gol di Sulemana a metà del primo tempo, per una posizione di offside di Zappacosta. Inusuale la sanzione a Krstovic per una spinta su Kabasele mentre il pallone era lontano. Negli ultimi minuti, Djimsiti atterra Ehizibue, e poi Ederson interviene con una leggera spinta da dietro. Fabbri estrarre un cartellino giallo per Ederson, nonostante il contatto più violento sia stato dell'altro.
CORRIERE DELLO SPORT 6
Fabbri ha mantenuto il controllo senza problematiche particolari, chiudendo la gara con 25 falli e quattro giocatori ammoniti. Ci sono state alcune imprecisioni tecniche e una certa incoerenza nel metro di giudizio. I calciatori si sono concentrati sul gioco, il che ha giovato anche all'arbitro. Nessun episodio decisivo. Il gol di Sulemana è stato annullato in campo: l'offside è avvenuto in partenza, sul passaggio di Samardzic verso Zappacosta, con una figura che si trovava oltre Kamara al momento del lancio, ma l'azione è continuata fino al gol del ghanese. Il gol che ha permesso all’Udinese di aggiudicarsi la partita è stato del tutto valido: in APP, non si registra fallo di Solet su Samardzic nel tentativo di recuperare il pallone, e Kamara si trovava chiaramente in gioco sul passaggio di Ekkelenkamp.
TUTTOSPORT 6
Buona collocazione e gestione di un incontro privo di episodi complicati.
