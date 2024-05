Lecce-Udinese | Falcone: “I friulani non meritano questa classifica”

Il portiere dei salentini ha parlato della prossima sfida che sarà cruciale per entrambe le compagini in ottica salvezza

Dopo il pari di ieri, l'Udinese si è tenuta un lume di speranza verso le prossime tre gare. La squadra di Cannavaro sarà a Lecce in una gara che deve assolutamente vincere. Wladimiro Falcone è intervenuto durante Piazza Gialloross a per parlare della prossima gara in casa dei salentini al Via del Mare contro i bianconeri.