Udinese – Davis, stagione fallimentare o semplice sfortuna? L’analisi

Lo scorso anno in 8 presenze in campionato ha segnato un goal , mentre in questa stagione in 17 presenze le reti a segno sono 2 . Una lievissima miglioria che è stata minata da troppi infortuni. La sua ultima partita da titolare di quest'anno risale al primo Dicembre , l'Udinese affrontava il Genoa e Davis uscì al 87esimo minuto di gioco. Dopo quella gara sono iniziati i problemi.

A causa di un infortunio al polpaccio Davis è rimasto fuori 12 partite per poi rientrare dopo due mesi e mezzo contro il Lecce in panchina. In quel momento tutti speravano che le cose potessero tornare ad essere migliori e che il gigante inglese potesse dare una mano ai suoi compagni. In realtà dopo tre uscite contro Parma Lazio e Verona (in cui ha giocato 31 minuti in totale), Davis è tornato ai box a causa di alcune noie muscolari. Viene da chiedersi se il ragazzo classe 1998 possa ancora essere utile e se il suo destino sia ancora in bianconero. Le ultime di mercato:Bijol fa le valigie: dichiarazioni SHOCK ufficiali