Udinese / Il fallimento dell’Italia apre le porte ad un bianconero: i dettagli

Un'eliminazione che fa davvero male, soprattutto per il modo in cui è arrivata e per i modi in cui l'Italia ha giocato la partita contro i suoi avversari della Svizzera. Un 2-0 finale che è davvero sacrosanto ed un parziale che sarebbe potuto essere ancora più pesante. Adesso l'idea della FIGC è quella di rivoluzionare e proprio per questo motivo ci si affiderà anche ad un bianconero.