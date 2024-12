Notizie Udinese – La famiglia Lovric si allarga: è nata Kiara

Per la seconda volta a 26 anni Sandi Lovric diventa papà: è nata la piccola Kiara nel giorno Venerdì 6 Dicembre 2024

In un momento delicato per tutto l'ambiente friulano, ecco che arriva una lieta notizia. Sandi Lovric è diventato papà: è nata la sua seconda figlia Kiara . Dopo la nascita della primogenita Amea , il centrocampista dell'Udinese e la sua compagna Tina hanno deciso di allargare il proprio nucleo familiare.

Tutti i compagni di squadra, l'allenatore, lo staff, la dirigenza e i tifosi si congratulano con la coppia. Da adesso in poi ci sarà un nuovo membro della famiglia per sostenere l'Udinese allo stadio nel corso di questo campionato.

Adesso Lovric si prenderà del tempo per prendersi cura di Kiara sebbene la trasferta in programma per Lunedì sera alle 20:45 contro il Monza vedrà impegnato il nuovo papà nella lotta alla vittoria.