News Udinese – Si inizia a fare sul serio / Verso il Monza: rassegna stampa

La squadra di Andrea Sottil si prepara al terzo incontro di questo campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di raggiungere la sua prima vittoria. Dall'altra parte ci sarà un'altra squadra che sta provando in tutti i modi a fare il possibile per guadagnare il suo primo punto nella massima serie del calcio italiano: il Monza.