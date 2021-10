News Udinese – Tutti i fari puntati su di lui: “Un giocatore unico…”

Altra prestazione autorevole, in un match tutt'altro che semplice. La squadra bianconera continua a godersi il suo gioiellino

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo match di campionato contro il Bologna. I felsinei sono pronti alla sfida e vogliono sicuramente i tre punti, l'Udinese vuole difendere al meglio il suo fortino. Di conseguenza, si prospetta una partita incredibile e che sicuramente ci farà divertire. Al momento però dall'altra parte dell'oceano c'è un giocatore che continua a far parlare di se . Anche ieri altra prestazione autorevole e continua ad essere messo sul taccuino di tutti i club più importanti del mondo. Stiamo parlando di un difensore dal futuro oramai assicurato e i bianconeri se lo godono .

Il giocatore al centro del discorso (se ancora non si fosse capito) è Nahuel Molina . Il talento argentino anche ieri ha giocato da titolare con la camiseta della nazionale albiceleste addosso. Sta letteralmente distruggendo la concorrenza nell'ultimo periodo e nessuno può resistere ai suoi livelli. Ieri è restato sul campo da gioco per tutti e novanta i minuti . Alla fine per la nazionale è arrivata una vittoria che ipoteca la qualificazione ai prossimi mondiali, un secco 3-0 ai danni del Uruguay. Per il difensore bianconero la soddisfazione di aver tenuto la rete inviolata. Al momento arrivano solo belle notizie, ma tra pochissimo la musica potrebbe cambiare.

Non solo rose e fiori questa pausa nazionali. Perché se da un lato l'argentino sembra essersi ritrovato completamente, dall'altro nasce un vero e proprio mistero. Il prossimo impegno per la nazionale sudamericana sarà nella notte tra Giovedì e Venerdì complicando il rientro in Europa di tutti i nazionali. Di conseguenza il team bianconero potrà riabbracciare l'esterno destro soltanto Sabato pomeriggio. La sua presenza contro il Bologna è tutt'altro che scontata. Non è l'unico problema al momento. Una situazione veramente difficile per i bianconeri. Ecco le possibili soluzioni, si opera sul mercato <<<