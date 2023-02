Notizie Udinese – Fasce in emergenza / Due nuovi diffidati in lista

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non arrivano belle notizie, visto che ci sono due nuovi diffidati

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una squadra che ha un bisogno urgente di risultati. Il prossimo incontro, quello di sabato sera contro i neroazzurri di Simone Inzaghi, sarà a dir poco fondamentale. Troppo tempo che la società non riesce più a trovare la strada della vittoria e di conseguenza bisogna dare tutto sul campo anche perché la beneamata ha dato dimostrazione di non essere una vera e propria corazzata vincente. Allo stesso tempo non arrivano proprio belle notizie, visto che nelle ultime ore è stata diramati la nuova lista diffidati da parte del giudice sportivo. L'Udinese entra ufficialmente in emergenza sulle sue fasce.

I nuovi diffidati sono due e stiamo parlando di Kingsley Ehizibue e Nehuen Perez. Il primo che è già arrivato alla quarta ammonizione stagionale e di conseguenza a partire dal prossimo incontro dovrà prestare un'attenzione speciale. Il secondo, invece, ha raggiunto questo traguardo giocando molte più partite ed inoltre è più al sicuro visto che alle sue spalle (in caso di match saltato) ci sarebbe il centrale camerunense Enzo Ebosse. Non solo loro due, però, fanno parte di questa "lista dei cattivi". Andiamo a vedere anche tutti gli altri giocatori che si trovano in questa situazione spiacevole e che va assolutamente gestita.

Tutti i diffidati — Sono sei adesso i giocatori diffidati. Come detto in precedenza il rischio è quella di una vera e propria emergenza sulle fasce per un incontro. Sia Ehizibue che Udogie sono soggetti a squalifica appena arriverà la prossima ammonizione ed oltre a loro va aggiunto anche un giocatore che spesso viene impiegato largo come il capitano Pereyra. Oltre i giocatori appena citati ci sono anche Walace, Bijol e proprio Nehuen Perez.