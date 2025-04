Udinese – Felipe: “Non mi aspettavo ciò che è accaduto…” Le parole

L'Udinese si trova a dover riprendersi dopo quattro sconfitte consecutive e avrà l'opportunità di farlo contro il Torino , nella partita in programma Lunedì 21 Aprile alle 12. 30. Felipe , ex giocatore bianconero, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo a questo momento complicato.

"Onestamente, non mi aspettavo ciò che è accaduto da metà marzo. Prima della partita con il Verona, avevo affermato che l’Udinese, liberata da paure e pressioni legate alla retrocessione, avrebbe potuto scendere in campo con la serenità necessaria per esprimersi al meglio e divertirsi. Tuttavia, la squadra ha deluso, in particolare contro l'Hellas e il Genoa, ma soprattutto nel secondo tempo con il Milan, concedendo facili ripartenze e subendo altre due reti. Contro i rossoneri, ho notato una certa arrendevolezza".