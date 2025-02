Udinese – Felipe: “Dobbiamo sfruttare il calendario…” Le parole

L’ex Udinese, Felipe, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra di Kosta Runjaic e sul suo andamento

Lorenzo Focolari Redattore 26 febbraio - 10:16

Felipe dal Bello, ex difensore dell'Udinese, ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione in corso e le ambizioni dei bianconeri: “Tutto dipende dai giocatori, che ora possono porsi nuovi obiettivi. La domanda fondamentale è: quali sono le nostre intenzioni? Vogliamo soltanto sopravvivere? Oppure impegnarci al massimo divertendoci? La motivazione deve venire dal gruppo, ma è altrettanto importante evitare un passaggio dall'ossessione per la salvezza a quella per la ricerca dell'Europa. Anzi, dobbiamo continuare a goderci il gioco, rispettando la filosofia di squadra e la gestione del gruppo".

La salvezza è già stata conquistata, quindi la squadra di Runjaic può ambire alla qualificazione in Conference League? Felipe non ha dubbi: "Sì, perché la salvezza è ormai acquisita. Chi gioca a Udine avverte la pressione di raggiungere l'obiettivo stagionale per eccellenza, ma una volta sollevato questo peso, tutto cambia. Restano ancora dodici partite da giocare, quindi ci sono tutte le possibilità".

Sulle prossime sfide: “Dobbiamo sfruttare il calendario, in particolare le partite, che sulla carta sembrano più abbordabili, in casa contro Parma e Verona. Inoltre, è fondamentale consolidare il bel gioco che la squadra ha sempre espresso grazie alle idee di Runjaic. La vera novità è che adesso questa squadra è piacevole da vedere, il che significa che i ragazzi si stanno divertendo dopo aver fatto il salto decisivo verso la salvezza. Ci separano appena sei punti dal sesto posto, quindi ogni possibilità è aperta, anche perché chi affronta l’Udinese sa di trovarsi di fronte a una squadra in gran forma".