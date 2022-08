Udinese-Feralpisalò | Ecco il TOP e il FLOP del match: non si ferma più!

Dopo la doppia sconfitta contro il Chelsea, l'Udinese è scesa in campo per la prima partita ufficiale della stagione contro la Feralpisalò, sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Come ci si aspettava, il match è terminato sul punteggio di 2-1 in favore dei bianconeri. Nonostante gli avversari fossero di gran lunga inferiri, almeno sulla carta, la partita è stata tutt'altro che in dominata dai padroni di casa, con i lombardi che hanno avuto diverse occasioni da gol per pareggiarla.

Il migliore in campo per i bianconeri non può non essere che Gerard Deulofeu. Ennesima prova di forza per l'attaccante catalano, che ha messo in difficoltà la retroguardia avversaria sin dai primi minuti di gioco. Dopo pochi secondi dal fischio dell'arbitro, l'ex Barcellona viene subito messo giù in area di rigore ma il signor Cosso lascia giocare. Per sbloccare il match gli bastano soltanto 10 minuti. Pilati commette fallo in area su Success, Deulofeu si prende la responsabilità di calciare dal dischetto e non fallisce, portando il punteggio sull'1-0. Buona parte dei meriti sono suoi anche in occasione del 2-0. Nel secondo tempo recupera palla a centrocampo, avanza fino alla trequarti e serve Success. L'attaccante nigeriano, dopo una serie di rimpalli in area di rigore, mette la palla alle spalle del portiere. Per il resto del match, Deulofeu ha provato più volte la conclusione, dimostrandosi protagonista assoluto dell'Udinese. Ma ora passiamo al FLOP della partita! <<<