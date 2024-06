Notizie Udinese / Si ferma il nuovo bomber: operazione per Pizarro

Il Cile e l'Udinese dovranno fare a meno di una pedina importante nel corso delle prime settimane di questa nuova stagione. Proprio in questi istanti è arrivata l'ufficialità e lo stop per un calciatore fondamentale come Damian Pizarro .

L'autore di cinque reti in 13 presenze nel corso di questo inizio di campionato e soprattutto da qualche mese a questa parte sta sorprendendo tutti. L'Udinese lo accoglierà il prossimo Luglio, ma in queste ore ha subito un intervento chirurgico per esportare una ciste. Non è ancora certo il suo rientro sul campo da gioco per i primi giorni di ritiro, c'è grande aspettative invece per l'inizio del campionato. In conclusione, ecco le ultime sul futuro di Deulofeu <<<