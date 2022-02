Udinese / Fermi tutti! Voce da brividi ed ennesima rivoluzione in corso

1 di 5 Rivoluzione in corso

L'Udinese non finisce mai di stupire. Anche questa volta, il bilancio economico della sessione invernale è positivo. Questo perché?

Semplice! Perché la rivoluzione continua. A dire il vero, da quest'estate non si è mai fermata. Le grandi cessioni di De Paul e di Musso hanno dato il via alle danze. Gli arrivi di Beto, Success, Soppy ecc... hanno fatto il resto. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.