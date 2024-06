Udinese | Joao Ferreira ai saluti: scaduto il prestito tornerà al Watford

L'Udinese sta riflettendo sulla rosa del futuro. Tanti con le valigie in mano, dopo una stagione giocata al di sotto delle aspettative. Tra questi c'è Joao Ferreira . Il portoghese ha collezionato 37 presenze quest'anno tra Serie A e Coppa Italia con un andamento però alquanto altalenante. La scorsa estate è arrivato in Friuli in prestito annuale dal Watford ed è probabile che farà rientro alla base in Inghilterra a partire da luglio.

Lo scenario più plausibile per lui è quello che porta a una sua permanenza in Championship con le Hornets. Sarà poi la dirigenza inglese a valutare se tenerlo in rosa o mandarlo a fare esperienza altrove. Un ritorno a Udine non è del tutto da escludere, ma al momento sono poche le possibilità di rivederlo in bianconero.