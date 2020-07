Manca un solo turno alla conclusione del campionato di Serie A 2019/2020. Una stagione travagliata per via dell’emergenza Covid-19 che ha bloccato il campionato per 4 mesi. La FIGC ha controllato la corretta applicazione del protocollo sanitario nei centri sportivi. Nella giornata di ieri sono avvenute le ispezioni della Procura Federale nei campi di allenamento di: Milan, Inter, Parma e Udinese.