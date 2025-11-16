L’Inter sta valutando seriamente di apportare modifiche alla sua difesa, specialmente per i giocatori sopra i trent'anni. Acerbi a febbraio raggiungerà i 38 anni, De Vrij avrà 34 anni sempre a febbraio, e Darmian 36 a dicembre: a fine stagione potrebbero lasciare la squadra. I loro contratti scadono a giugno 2026 e, seguendo le indicazioni di Oaktree, che già dall'estate scorsa ha suggerito di ringiovanire la rosa, la società sembra orientata a non rinnovarli. Questo spinge i neroazzurri a rivisitare il reparto difensivo e la lente di ingrandimento si è posata anche in casa Udinese.
udinese
Notizie Udinese – Il film si ripete: Solet in partenza per Milano? Il punto
Due nomi attualmente in pole position: Joel Ordonez, 21enne ecuadoriano del Club Brugge, con cui i nerazzurri hanno ottimi rapporti, soprattutto per il recente trasferimento di Aleksandar Stankovic (anche lui potrebbe tornare grazie a un riacquisto da 23 milioni per l’Inter); e Oumar Solet, già esaminato la scorsa estate, ma l’affare non è andato in porto a causa di problematiche extracalcistiche legate al francese. Ordonez ha un valore superiore ai 30 milioni, mentre Solet è valutato almeno 25.
Si tratta di una questione di mercato già vista in passato ma adesso la questione potrebbe entrare nel suo vivo. Chissà se nella prossima finestra Solet potrebbe lasciare Udine definitivamente. Le ultime di mercato: Iker Bravo addio a gennaio? Dichiarazioni shock <<<
