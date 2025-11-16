Notizie Udinese – Il film si ripete: Solet in partenza per Milano? Il punto

L’Inter sta valutando seriamente di apportare modifiche alla sua difesa, specialmente per i giocatori sopra i trent'anni. Acerbi a febbraio raggiungerà i 38 anni, De Vrij avrà 34 anni sempre a febbraio, e Darmian 36 a dicembre: a fine stagione potrebbero lasciare la squadra. I loro contratti scadono a giugno 2026 e, seguendo le indicazioni di Oaktree, che già dall'estate scorsa ha suggerito di ringiovanire la rosa, la società sembra orientata a non rinnovarli. Questo spinge i neroazzurri a rivisitare il reparto difensivo e la lente di ingrandimento si è posata anche in casa Udinese.