Udinese – Finalmente un lunedì tranquillo / La rassegna stampa

I bianconeri se giocassero sempre come hanno giocato nel corso di questo primo tempo sarebbero una società di grandissimo livello, proprio come dimostrato nelle prime giornate di questo campionato. Ad oggi, sfortunatamente non è ancora così e mancano ancora diversi dettagli per raggiungere un livello decisamente alto. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<