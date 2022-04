Notizie Udinese – Finalmente buone notizie / Contro il Venezia ci saranno

Il team bianconero si prepara alla trasferta di Venezia. Per fortuna c'è il ritorno di due componenti fondamentali

La squadra bianconera si avvicina alla trasferta di domenica pomeriggio. Alle ore 15 si scenderà in campo e l'avversario sarà il Venezia di Paolo Zanetti allo stadio Penzo. Una partita da non sottovalutare perché la squadra della laguna ha bisogno di punti e di conseguenza non si accettano dei cali di concentrazione per alcun motivo. Mentre il match si avvicina sembrano poter tornare assieme alla squadra due talenti che quest'anno hanno sempre fatto la differenza. Si parla di giocatori in grado di mettere in difficoltà le avversarie sia in fase offensiva che in fase difensiva. Scopri chi sono i due protagonisti dell'articolo.