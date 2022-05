Notizie Udinese – Finisce il campionato, partono le nazionali: i convocati

Il team bianconero lavora in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di sorprendere

La squadra bianconera continua il suo percorso di crescita in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida molto interessante e che potrebbe avere diversi colpi di scena e risvolti interessanti. Da una parte ci saranno i friulani che vorranno fare il possibile pur di raggiungere il dodicesimo posto finale e soprattutto salutare i propri tifosi nel miglior modo possibile. Nell'altra metà del campo ci sarà una società pronta a tutto e che è disposta a fare il possibile pur di conquistare una salvezza che avrebbe del clamoroso. Stiamo parlando della Salernitana di Davide Nicola , una squadra data per spacciata da tutti ma che ora punta alla salvezza finale. Intanto si inizia a pensare alla pausa nazionali che accompagnerà i giocatori alle prossime vacanze. Ecco tutti i convocati del team bianconero .

Sono ben sette in totale i convocati bianconeri in vista degli impegni con le rispettive nazionali. I primi che andremo ad analizzare sono gli europei, il primo tra tutti è un terzino che da diverso tempo gioca in maniera eccezionale. Stiamo parlando di Destiny Udogie che assieme a Simone Pafundi si è meritato la chiamata al maxi Raduno organizzato da Roberto Mancini. Il terzo europeo è Gerard Deulofeu che dovrà fare il massimo con la nazionale della catalogna ed infine Brandon Soppy con la Francia under 23.

Ci sono ancora tre convocati, stiamo parlando di altri giocatori in grado di fare la differenza e molto importanti per la rosa. I primi andranno a difendere l'albiceleste, stiamo parlando di Nehuen Perez e Nahuel Molina che non vedono l'ora di fare la differenza a tutto tondo. In più ci sarà anche Santurro che sarà impegnato con la nazionale dominicana.