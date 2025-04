Udinese News – Fiore: “Thauvin? Elemento chiave per la squadra…”

Stefano Fiore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida Torino-Udinese , in programma per Lunedì 21 Aprile alle 12. 30 . L’ex centrocampista della sfida (all'Udinese dal 1999 al 2001 e al Torino nel 2006-2007), ha sottolineato cosa manca ai bianconeri per portare a termine questo campionato e di quanto conti l'assenza di Thauvin .

Sull'assenza del capitano: "Sarebbe troppo facile attribuire tutto all'assenza di Thauvin nelle ultime quattro partite. Thauvin rappresenta un elemento chiave per questa squadra, non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per l'esperienza e la personalità che lo rendono un punto di riferimento in campo. Tuttavia, è il comportamento del collettivo che fa la differenza. L’Udinese sembra aver perso la sua identità di squadra, quasi come se si fosse appagata dopo aver raggiunto la salvezza, che considero un obiettivo minimo. In campo, i bianconeri commettono troppi errori: qualcosa si è rotto. Ed è un vero peccato, perché ci sono ottime qualità, sia tecniche che fisiche". Le ultime di mercato: Triplo addio per Pozzo: in arrivo 100 milioni <<<