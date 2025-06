Mercato Udinese – La Fiorentina accelera per Thauvin! Il punto

La Fiorentina potrebbe presentare un'offerta per Florian Thauvin e l'Udinese cerca dei possibili sostituti in caso di addio

Un tema da affrontare è la possibile permanenza di Thauvin, che è ancora infortunato. Il calciatore francese ha un accordo valido fino al 2025 con un'opzione, già attivata, per proseguire fino al 2026. A 32 anni, potrebbe essere in cerca di una nuova sfida più entusiasmante, ma l'Udinese non sembra intenzionata a lasciarlo andare, nonostante alcune voci parlino di un interesse da parte della Fiorentina.