Udinese-Fiorentina 0-2 / Il commento dell’incontro: adesso è crisi

Il protagonista assoluto del primo tempo è Pietro Terracciano. L'estremo difensore viola nei primi minuti salva un paio di volte la viola e lo fa anche al termine della prima frazione quando Kamara si trova davanti a lui, ma tira troppo debolmente. Se non ci pensa l'estremo difensore sono direttamente i calciatori a non fare abbastanza, visto che Payero solo davanti al portiere spara la palla sulle nuvole. Questo è il riassunto di un primo tempo dominato dai bianconeri, solo che c'è un "piccolo" difetto. Quest'ultimo è rappresentato dalla rete di Martinez Quarta. Un gol difficilmente prevedibile, visto che il taglio parte dalla difesa ed arriva fino alla porta di Silvestri. Bravo anche l'argentino a fare un gol da vero numero nove. Sull'uno a zero per la viola, passiamo al secondo tempo <<<