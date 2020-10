Fiorentina, Commisso: “Si va avanti con Iachini. Ultimatum con l’Udinese? Questo lo dite voi!”

La panchina di Giuseppe Iachini sembrava traballare nei giorni scorsi, soprattutto dopo il pari contro lo Spezia. Si era parlato inoltre di ultimatum contro l’Udinese nella prossima giornata di campionato. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha chiarito la situazione e ha confermato l’ex Sampdoria alla guida del club toscano. Queste le parole del numero uno viola alla stampa: “Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo molte fake news: gli ho ribadito la nostra fiducia, certamente bisogna fare meglio. Ribadisco ciò che ho già detto, non ho avuto incontri con Sarri e nemmeno Spalletti o Prandelli che ho visto in occasione della commemorazione di Rialti. Iachini? Ci siamo dette le cose che dobbiamo fare, gli ho detto che non mi è piaciuta la partita. Parlerà con la squadra, sa di dover fare meglio. Non si può pareggiare com’è successo l’altro giorno. Squadra? Parlerò anche con loro, siamo tutti uniti e lavoriamo per lo stesso obiettivo. Udinese ultimatum? Lo dite voi, io non do ultimatum“.