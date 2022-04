Fiorentina – Udinese / La fotogallery dell’incontro: “Tutto in tre istanti”

Il team bianconero continua il suo grandissimo momento di forma . Stiamo parlando di una squadra che è sempre più in grado di giocare un calcio che mette in difficoltà anche le big del nostro torneo.

Oggi è arrivata l'ennesima prova convincente sia sotto il punto di vista del risultato che sotto il punto di vista del gioco. Resta solo un po' di amaro in bocca per non essere riusciti a prolungare questo periodo per tutto il corso del campionato.