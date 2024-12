Notizie Udinese – Dove vedere la partita contro la Fiorentina. Le modalità

Lunedì si affronteranno per la prima volta in questa stagione Fiorentina e Udinese. La partita si svolgerà allo stadio Artemio Franchi ore 18.30. I friulani vengono da una sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter per 2 a 0. I padroni di casa hanno racimolato soltanto un punto nella partita di Conference League contro il Vitoria Guimaraes per 1 a 1, valido comunque per il passaggio agli ottavi di finale.