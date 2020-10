Fiorentina, novità importanti di formazione in vista dell’Udinese

UDINE – Non proprio l’inizio di campionato che sognavano i tifosi della Fiorentina. Soltanto 4 punti totalizzati fino ad ora, frutta di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Il match di domenica prossima contro l’Udinese risulta essere già un’ultima spiaggia per Iachini. Come riporta l’edizione odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio, ci saranno importanti novità nella formazione della Viola.

Nell’undici titolare troveranno spazio Pulgar, il regista cileno di cui si è sentita fin troppo la mancanza e l’ex Napoli Callejon. I supporter gigliati sperano che l’esperienza e la classe dello spagnolo possano regalare i tre punti contro i friulani, bisognosi anch’essi di fare bottino pieno.