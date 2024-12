Fiorentina 1-2 Udinese | Palladino: “C’è solo grande rammarico”

Cosa non ha funzionato oggi?

"Credo che ci sia tanto rammarico quest'oggi. Abbiamo approcciato benissimo l'inizio gara contro una squadra che sapevamo si sarebbe difesa con un blocco basso. Siamo partiti davvero con una grande mentalità, poi quando siamo passati in vantaggio abbiamo un po' smesso di giocare e siamo stati meno puliti. Nel primo tempo non ricordo un tiro dell'Udinese. Nella seconda frazione siamo partiti male ed abbiamo concesso due gol ed anche in questo caso si poteva fare meglio, abbiamo avuto tante occasioni per poter riprendere la partita ma non ci siamo riusciti. Questo match ci deve servire da lezione per crescere".