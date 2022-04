Fiorentina – Udinese / Tolgay Arslan nel prepartita: “Non siamo in vacanza”

Tra mezz'ora l'Udinese scenderà in campo contro la Fiorentina. Una partita che si prospetta piena di colpi di scena

L'incontro di campionato è alle porte e le due squadra non vogliono sicuramente fallire questo appuntamento. La Fiorentina ha bisogno del rilancio per continuare la corsa all'Europa, visto che la sconfitta con la Salernitana ha definitivamente tramortito ogni sogno per la Champions League. L'Udinese vuole continuare a far vedere il buon calcio espresso nelle ultime settimane (esclusa la Salernitana). Cioffi si prepara a fare lo sgambetto alla squadra rivelazione di questo campionato. Intanto nel prepartita ha parlato un talento che sicuramente sarà protagonista sul campo tra qualche minuto. Ecco il giocatore al centro dell'articolo.