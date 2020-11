Fiorentina, Pezzella:” Mercoledì affronteremo una partita di Coppa importante contro l’Udinese”

Il capitano della Fiorentina, Germán Pezzella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro il Benevento e in merito al match di mercoledì valido per il quarto turno di Coppa Italia contro l’Udinese : “C’è tanto rammarico, in queste partite dobbiamo portare i 3 punti. Se vogliamo puntare in alto bisogna fare di tutto per vincere. Ora c’è bisogno di parlare meno e lavorare. Mercoledì abbiamo una partita importante di una coppa importante, per ritrovare buone sensazioni”.