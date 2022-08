Udinese-Fiorentina, post-partita: le dichiarazioni (senza filtri) di Beto e Bijol

Why always me? In passato Balotelli aveva esultato in questo modo. Ma ci verrebbe da usare la stessa celebrazione anche per il gigante portoghese. Entro, spacco, esco, ciao. Insomma, Beto si è ripreso l'Udinese. Galoppa senza mai essere stanco. Pressa e chiede palla. Un centravanti puro che sente la porta e che si fa trovare sempre al posto giusto al momento. E poi, diciamocelo, quando al tuo fianco hai uno come Deulofeu è tutto più facile. L'attaccante portoghese ha risposto alle domande dei giornalisti e le sue dichiarazioni sono state pubblicate dall'Udinese sul sito ufficiale del club. A lui la parola!