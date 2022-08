Udinese-Fiorentina / Pre-partita, parlano (senza freni) Udogie e Sottil

La nostra redazione, come tutto il popolo friulano, continuerà a fare il tifo per Udogie anche quando raggiungerà Antonio Conte al Tottenham in Premier League. La Serie A perde un ragazzo che ha tutte le basi per diventare un fenomeno. Il sangue della Nazionale scorre nelle sue vene e - presto - siamo convinti che diventerà uno dei capisaldi dell'11 titolare di mister Mancini. Ma passiamo alle sue dichiarazioni nel pre-partita di Udinese-Fiorentina.