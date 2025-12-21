Fiorentina 5-1 Udinese | Runjaic fallisce l’esame decisivo: il commento

La sfida dell'Artemio Franchi è decisamente indirizzata dopo pochissimi minuti, visto che la squadra viola si trova con un uomo in più per via di una giocata scellerata da parte dell'estremo difensore Maduka Okoye. Il calciatore nigeriano fallisce la prova dopo qualche prestazione in leggera crescita e nasce il dubbio sul futuro della porta dei bianconeri. Il primo tempo dopo la rete dell'uno a zero è una vera e propria mattanza, con la squadra di casa che trova tre reti in rapida successione e mette praticamente il lucchetto alla sfida. Passiamo alla seconda frazione <<<