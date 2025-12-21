La Fiorentina si rialza e lo fa contro l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Non perdiamo un istante ed ecco il commento di una sfida importante.
Fiorentina 5-1 Udinese | Runjaic fallisce l'esame decisivo: il commento
Fiorentina 5-1 Udinese | Runjaic fallisce l'esame decisivo: il commento
La Fiorentina si rialza e lo fa contro l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Non perdiamo un istante ed ecco il commento di una sfida important
Il primo tempo
La sfida dell'Artemio Franchi è decisamente indirizzata dopo pochissimi minuti, visto che la squadra viola si trova con un uomo in più per via di una giocata scellerata da parte dell'estremo difensore Maduka Okoye. Il calciatore nigeriano fallisce la prova dopo qualche prestazione in leggera crescita e nasce il dubbio sul futuro della porta dei bianconeri. Il primo tempo dopo la rete dell'uno a zero è una vera e propria mattanza, con la squadra di casa che trova tre reti in rapida successione e mette praticamente il lucchetto alla sfida. Passiamo alla seconda frazione <<<
