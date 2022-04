Fiorentina – Udinese / Le scelte di Gabriele Cioffi e Vincenzo Italiano

Il team bianconero si prepara per l'incontro di giornata. Ci si aspetta una partita tutt'altro che semplice. Ecco le probabili formazioni

La squadra bianconera si avvicina al prossimo incontro di campionato. Oggi si scenderà in campo per la quarta volta negli ultimi dieci giorni, stiamo parlando di un vero e proprio tour de force che sta caratterizzando il team di Gabriele Cioffi. L'impegno odierno sarà tutt'altro che da sottovalutare visto che dall'altra parte del campo si presenterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, stiamo parlando di una squadra ferita nell'orgoglio dopo la sconfitta del lunch match di domenica. Un team che vuole rifarsi il prima possibile proprio per far capire a tutti di che pasta è fatto. Intanto ci si avvicina progressivamente all'incontro ed ecco le probabili formazioni. Le scelte di Vincenzo Italino e Gabriele Cioffi.

Al posto dell'argentino (squalificato per somma di ammonizioni) ci andrà un altro componente del team bianconero. L'indecisione è tra l'esterno tuttofare Marvin Zeegelaar e l'esordio dal primo minuto di uno degli ultimi arrivati all'interno del team, stiamo parlando di Filip Benkovic. Una situazione ancora in divenire, ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Non ci sono dubbi invece per quanto riguarda le altre posizioni. Intanto non perderti tutti i dettagli dell'ultimo colpo di mercato bianconero. Marino svela che la trattiva è molto complessa. L'Udinese vuole fare il possibile per assicurarsi il suo talento. Un colpo da 90 <<<