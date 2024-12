Fiorentina-Udinese | Top e flop di giornata: sale l’attacco, scende solo uno

I TOP

Senza ombra di dubbio il calciatore che più di tutti ha dimostrato di avere delle qualità fuori dal comune è Florian Thauvin. Dopo l'infortunio alla costola sta tornando al 100% e quando è in fiducia mette in difficoltà tutte le difese del nostro campionato. Non solo la rete, ma anche stop e giocate di altissimo livello. Non è l'unico promosso di giornata, visto che Lorenzo Lucca ha giocato una partita da super numero 9. Nota di merito anche per un Ekkelenkamp in continua crescita e Karlstrom sempre più padrone della mediana.