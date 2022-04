Fiorentina – Udinese / Il top ed il flop di giornata: “Non ci sono dubbi”

Il team bianconero continua il suo momento di forma incredibile. Ennesima prestazione di livello per gli uomini di Gabriele Cioffi

Il team bianconero continua a giocare un calcio a dir poco interessante. Oggi si recuperava il secondo incontro di questo campionato e la squadra di Gabriele Cioffi ha sorpreso tutti con un calcio giocato in maniera incredibile. Il team continua a fare il suo e di conseguenza non può far altro che godersi i risultati che arrivano nell'ultimo periodo. Una vittoria per 4-0 contro la Fiorentina in lotta piena per l'Europa che fa capire a tutti di che pasta è fatta la società guidata dai Pozzo. Intanto non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere subito chi è il top e chi il flop di questa giornata. Un premio per le sue prestazioni clamorose.

Il top

Senza ombra di dubbio il top di giornata può essere solo uno. Stiamo parlando dell'autore del primo gol: Pablo Marì. Da quando è arrivato a gennaio sta continuando a giocare una partita incredibile dopo l'altra ed infatti oggi è anche arrivato il primo gol nella massima serie del calcio italiano. Il difensore centrale si è rilanciato completamente ed ora bisogna soltanto raccogliere quanto di buono fatto fino a questo momento. Per un top, sfortunatamente c'è anche un flop di giornata. Anche oggi qualcuno non è riuscito a seguire il livello altissimo della squadra e non è riuscito a brillare.

Il flop

Anche se alla fine del paragrafo precedente avevamo annunciato che ci sarebbe stato un flop, in realtà stavamo bleffando. Oggi è impossibile trovare un giocatore che ha deluso. Basta un dato per far capire a tutti il tipo di prestazione fatta dall'Udinese, cioé: la Fiorentina non prendeva 4 gol in casa dai tempi del Grande Torino, per l'esattezza il 1947. Ora non perderti le pagelle di giornata. Tutti sono stati premiati dopo una prestazioni ai limiti dell'incredibile. Ecco le pagelle di giornata